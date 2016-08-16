30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks
2600 W
Automātiska izslēgšanās
Drošs visiem gludināmajiem audumiem
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
200 g papildu tvaiks
Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
4.9
no 5
16
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4860/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe
jaro1404
07/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Samazina līdz pat 10% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma