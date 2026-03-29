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Azur Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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AzurTvaika gludeklis

GC4860/30

Azur Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Jaunajam Philips Azur gludeklim ir optimāls dizains un svars, lai tas viegli slīdētu pāri dažādiem audumiem. Apvienojumā ar jaudīgu tvaika padevi, novatorisku vada vadotni un viedu smalko audumu aizsargu tas nodrošina visu, kas nepieciešams perfektiem rezultātiem.

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  • 29 March 2026

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