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Azur Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC4860/30
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Jaunajam Philips Azur gludeklim ir optimāls dizains un svars, lai tas viegli slīdētu pāri dažādiem audumiem. Apvienojumā ar jaudīgu tvaika padevi, novatorisku vada vadotni un viedu smalko audumu aizsargu tas nodrošina visu, kas nepieciešams perfektiem rezultātiem.
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
No Philips apģērbu tvaicētāja ar statīvu pamatnes noplūst ūdens
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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