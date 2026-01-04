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Izbeigta ražošana
GC4879/00
Perfekta gludināšana katru reizi
Azur Pro tvaika gludeklis ar jaudīgu tvaika padevi ļauj paveikt gludināšanas darbu ātri un perfektā kvalitātē. Ar īpaši labo slīdamību, lielāku ūdens tvertni un iebūvētu kaļķa tvertni gludināšana tagad ir viegla.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2800 W
50 g/min, 210 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Autom. izsl. + aizs. pret apkaļķ.
2800 W jauda ātrai uzkarsēšanai un labākajai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Pārdomāti izstrādāts neslīdošs rokturis tvaika gludekļa augšpusē nodrošina vēl ērtāku gludināšanu.
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