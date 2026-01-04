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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā

Izbeigta ražošana

Azur ProTvaika gludeklis

GC4879/00

Perfekta gludināšana katru reizi

Azur Pro tvaika gludeklis ar jaudīgu tvaika padevi ļauj paveikt gludināšanas darbu ātri un perfektā kvalitātē. Ar īpaši labo slīdamību, lielāku ūdens tvertni un iebūvētu kaļķa tvertni gludināšana tagad ir viegla.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ātri izgludiniet krokas ar jaudīgu tvaika padevi

Perfekta gludināšana katru reizi

  • 2800 W

  • 50 g/min, 210 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + aizs. pret apkaļķ.

2800 W jauda ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2800 W jauda ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2800 W jauda ātrai uzkarsēšanai un labākajai veiktspējai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Viegli satverams ērtai gludināšanai

Viegli satverams ērtai gludināšanai

Pārdomāti izstrādāts neslīdošs rokturis tvaika gludekļa augšpusē nodrošina vēl ērtāku gludināšanu.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā