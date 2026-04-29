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Azur Pro Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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GC4879/00
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Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
No Philips apģērbu tvaicētāja ar statīvu pamatnes noplūst ūdens
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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