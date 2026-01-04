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Izbeigta ražošana
GC8560/02
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
Ergonomiskais gludekļa dizains nodrošina ērtu gludināšanu, samazinot locītavas piepūli. Uz augšu vērstais slīpais rokturis nodrošina dabisku pozu, samazinot piepūli gludināšanas laikā. Gludekļa dizains novērš atkārtotas kustības, kas rodas, novietojot gludekli uz pamatnes. Gludeklis ir viegls (1,2 kg) vienkāršai un komfortablai gludināšanai.
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