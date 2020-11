Regulējamas matu ķemmes vislabākajiem apgriešanas rezultātiem

Matu griešanas ierīce tiek piegādāta ar 3 regulējamām matu ķemmēm: no 1 līdz 7 mm, 7 līdz 24 mm un 24 līdz 42 mm. Vienkārši uzlieciet vienu no ķemmēm ar vairāk nekā 60 fiksējamiem garuma iestatījumiem, ar precīziem 0,2 mm soļiem no 1 līdz 7 mm, un 1 mm soļiem no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat izmantot matu griešanas ierīci bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.