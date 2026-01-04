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Izbeigta ražošana
HD2623/55
Izbaudiet lieliskas maizītes kopā
Tosters ar platām rievām un dažāda platuma funkcijām, kas Jūsu biezo vai plāno maizīti padara vienmērīgi zeltaini brūnu. Tajā ir iekļautais maizīšu uzsildīšanas statīvs un izvelkama drupatu paplāte. To var droši izmantot, pateicoties tā vēsajām sieniņām, dziļās noliekšanas funkcijai un atcelšanas pogai.
2 atveres
3 funkcijas
Balts/oranžs
Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs.
Papildu pacelšanas funkcija drošākai maizes šķēles izņemšanai.
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