ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Standard Product Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips
  • Standard Product Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips

Izbeigta ražošana

Tosteris

HD2623/55

Izbaudiet lieliskas maizītes kopā

Tosters ar platām rievām un dažāda platuma funkcijām, kas Jūsu biezo vai plāno maizīti padara vienmērīgi zeltaini brūnu. Tajā ir iekļautais maizīšu uzsildīšanas statīvs un izvelkama drupatu paplāte. To var droši izmantot, pateicoties tā vēsajām sieniņām, dziļās noliekšanas funkcijai un atcelšanas pogai.

Skatīt visas priekšrocības

Biezas vai plānas, vienmēr zeltaini brūnas

Izbaudiet lieliskas maizītes kopā

  • 2 atveres

  • 3 funkcijas

  • Balts/oranžs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs.

Papildu pacelšanas funkcija drošākai maizes šķēles izņemšanai

Papildu pacelšanas funkcija drošākai maizes šķēles izņemšanai

Papildu pacelšanas funkcija drošākai maizes šķēles izņemšanai.

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā