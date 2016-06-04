Mój toster PHILIPS HD 2630 Czarny jest urządzeniem kuchennym bez którego nie potrafimy się obejść Śniadanie nie były by takie pyszne gdyby nie nasz toster. Grzanki szybko się pieką. Jest dużo opcji temperatury. Szufladka na okruchy łatwo się wyciąga i opróżnia można ją myć w zmywarce. Dość sługi kabel i schowek na niego pod spodem tostera zaliczam na plus dla tego urządzenia. Jeśli znudziły ci się zwykłe kanapki to polecam ci ten toster.