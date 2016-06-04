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Izbeigta ražošana
2 atveres
3 funkcijas
Balta/lavandas
Īpaši pl. atvere, maizīšu sild.
Ja maizes šķēle iesprūst tosterī, tosteris automātiski izslēgsies.
Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.
4.9
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
iwona00
04/06/2016
Polska
Zdecydowanie polecam
Mój toster PHILIPS HD 2630 Czarny jest urządzeniem kuchennym bez którego nie potrafimy się obejść Śniadanie nie były by takie pyszne gdyby nie nasz toster. Grzanki szybko się pieką. Jest dużo opcji temperatury. Szufladka na okruchy łatwo się wyciąga i opróżnia można ją myć w zmywarce. Dość sługi kabel i schowek na niego pod spodem tostera zaliczam na plus dla tego urządzenia. Jeśli znudziły ci się zwykłe kanapki to polecam ci ten toster.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster
Czesio87
23/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt jest super.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster
mona03
28/05/2014
Polska
super pomocnik kuchenny
bardzo pomaga mi w pracach kuchennych,pierwszy zakup i odrazu strzał w dziesiatkę
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster