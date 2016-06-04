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Izbeigta ražošana

Viva CollectionTosteris

HD2630/40

4.9
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet lielisku maizīti
Philips tosteris HD2630/20 ar platām atverēm un pašcentrēšanas funkciju, kas vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas maizes šķēles. Tajā ir iekļauts maizīšu sildīšanas režģis, izņemama drupaču paplāte un iespēja saldētas maizes uzsildīšanai un atkausēšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Tosteris, kas garantē vienmēr zeltaini brūnu grauzdiņu

Izbaudiet lielisku maizīti

  • 2 atveres

  • 3 funkcijas

  • Balta/lavandas

  • Īpaši pl. atvere, maizīšu sild.

Automātiska drošības izslēgšanās iesprūdušas maizes gadījumā

Automātiska drošības izslēgšanās iesprūdušas maizes gadījumā

Ja maizes šķēle iesprūst tosterī, tosteris automātiski izslēgsies.

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/06/2016

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Mój toster PHILIPS HD 2630 Czarny jest urządzeniem kuchennym bez którego nie potrafimy się obejść Śniadanie nie były by takie pyszne gdyby nie nasz toster. Grzanki szybko się pieką. Jest dużo opcji temperatury. Szufladka na okruchy łatwo się wyciąga i opróżnia można ją myć w zmywarce. Dość sługi kabel i schowek na niego pod spodem tostera zaliczam na plus dla tego urządzenia. Jeśli znudziły ci się zwykłe kanapki to polecam ci ten toster.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster

23/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt jest super.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster

28/05/2014

Polska

Polska

super pomocnik kuchenny

bardzo pomaga mi w pracach kuchennych,pierwszy zakup i odrazu strzał w dziesiatkę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD2630/20 Toster

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.