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Viva Collection Tosteris
Izbeigta ražošana
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HD2630/40
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User Manual Philips Viva Collection Toaster
Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster
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Kādi apbrūnināšanas iestatījumi jāizmanto šim Philips tosterim?
Philips tosteris dūmo