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  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
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  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
  • Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana

Izbeigta ražošana

Tosteris

HD2683/50

3.5
| (2) Atsauksmes
Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana
Elegants metālisks tosters, lai izgatavotu maizītes ikviena gaumei. Tajā ir iekļauts sildošais statīvs maizīšu, smalkmaizīšu un kruasānu sildīšanai, septiņi brūnināšanas iestatījumi, atkausēšanas un uzsildes iestatījums. Vienkārši tīrīt, pateicoties tā izņemamajai drupatu paplātei.
Skatīt visas priekšrocības

Izņemama dziļa drupatu paplāte

Lieliskas maizītes, vienkārša tīrīšana

  • 2 atveres

  • 3 funkcijas

  • Sudrabpelēks

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Tostera korpuss paliek vēss un pieskāriendrošs

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Atcelšanas poga, lai apturētu grauzdēšanu jebkurā brīdī

Lielas atveres, lai atbilstu visa veida maizei

Lielas atveres, lai atbilstu visa veida maizei

Atbilst visa veida maizei, pateicoties tā lielajām atverēm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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3.5

no 5

2

Atsauksmes

4
3
1

10/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný společník hlavně ráno při snídani :-)

S topinkovačem Philips HD2683 jsme velmi spokojeni, po celou dobu co ho máme nám perfektně slouží a topinky z něho jsou vždy tak akorát opečeny :-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2683/50 Topinkovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2683/50 Topinkovač

18/02/2025

Slovensko

Slovensko

Kde urobili sudruhovia z NDR chybu?

No tak po prve za ten 1 ci 2 a 1/2m privodny kabel by som sa spytal niekoho co je to za for??? Vseobecne vsetky hriankovace maju takuto dlzku, co je dost velka blbost. Proste tu malu vec s velkym prikonom musite mat vedla zastrcky. Je to bezpečne? podla mna nie. Druha vec, priamo tento slape ako hodiny a neprepaluje. Ale kto vyrobil tie mriezky kde sa chlirb zasuva? Date chlieb upecie sa vyberiete ho a chlieb vam okamzite vypadne. Kam? No predsa na zem...hriankovace s kratkym privodnym kablom a s mriezkou z ktorej po vybrati z chlieb vypadne by som zrusil. Asi takto 4/10

Mīnusi

Kratky privodny kabel, nedomysleny system mriezky- chlieb z neho nechceme vypadava jam chce

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.