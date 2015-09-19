ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
  • Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionTosteris

HD2686/30

4.9
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
Šis Philips tosteris HD2686/30 sniedz jums iespēju pagatavot tieši tādu grauzdiņu, kādu vēlaties, pateicoties īpaši garām un platām atverēm. Astoņi digitāli grauzdēšanas iestatījumi garantē pilnīgu kontroli, un jūs iegūstat tieši tādu kraukšķīgu grauzdētu maizi, kādu vēlaties.
Skatīt visas priekšrocības

Tosteris dažādiem maizes veidiem

Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

  • 2 atveres

  • 3 funkcijas elektronisks

  • Balts

  • Īpaši gara atvere

Īpaši plata(s) un īpaši dziļa(s) atvere(s), lai ietilptu maize

Īpaši plata(s) un īpaši dziļa(s) atvere(s), lai ietilptu maize.

Vienmērīgi grauzdē plānas vai biezas šķēles

Vienmērīgi grauzdē plānas vai biezas šķēles

Vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas šķēles.

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai

Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

07/11/2013

Polska

Polska

Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny

Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

03/10/2012

Polska

Polska

super wyglad, świetny

Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.