30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 atveres
3 funkcijas elektronisks
Balts
Īpaši gara atvere
Īpaši plata(s) un īpaši dziļa(s) atvere(s), lai ietilptu maize.
Vienmērīgi grauzdē gan biezas, gan plānas šķēles.
Iekļauts sildošais statīvs maizīšu un kruasānu sildīšanai.
4.9
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Radziecki
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
robertmajor
03/10/2012
Polska
super wyglad, świetny
Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster