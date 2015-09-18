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1,25 l, 2400 W
1 tasītes indikators
Matēta metāla
Atverams vāks
Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 66% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.
Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.
Sarkans gaismas indikators ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī norāda, kad tējkanna ir ieslēgta.
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
OKSM
18/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4622/20 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4622/20 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4622/20 Czajnik
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4622/20 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4622/20 Czajnik