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  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
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  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTējkanna

HD4647/75

4.3
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
Vai nebūtu lieliski, ja ūdeni varētu uzvārīt dažu sekunžu laikā un tējkannu varētu viegli iztīrīt? Plakanais sildelements nodrošina ātru ūdens uzvārīšanu, un tas ir viegli tīrāms. Izmantojot mazgājamo pretkatlakmens filtru, ūdens ir tīrāks, un līdz ar to tādi ir arī dzērieni.
Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgs, viegli tīrāms, plakans sildelements

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

  • 1,5 l, 2400 W

  • Ūdens līmeņa indikators

  • balts/dzeltens

  • Atverams vāks

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot vāciņu.

Ērta vada uzglabāšana

Ērta vada uzglabāšana

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/09/2015

Lietuva

Lietuva

Ilgaamžiškas

Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Virdulys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Virdulys

08/10/2015

Polska

Polska

Świetny produkt

Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Czajnik

22/11/2013

Polska

Polska

Super czajnik

To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/12 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/12 Czajnik

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.