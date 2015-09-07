30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
1,5 l, 2400 W
Ūdens līmeņa indikators
balts/dzeltens
Atverams vāks
Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot vāciņu.
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
Nerūsējošā tērauda pārklātais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vienkāršu tīrīšanu.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Astiene
07/09/2015
Lietuva
Ilgaamžiškas
Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Virdulys
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Virdulys
Justa33
08/10/2015
Polska
Świetny produkt
Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/75 Czajnik
wiolka87r
22/11/2013
Polska
Super czajnik
To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/12 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD4647/12 Czajnik