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Daily Collection Tējkanna
Izbeigta ražošana
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HD4647/75
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Vai nebūtu lieliski, ja ūdeni varētu uzvārīt dažu sekunžu laikā un tējkannu varētu viegli iztīrīt? Plakanais sildelements nodrošina ātru ūdens uzvārīšanu, un tas ir viegli tīrāms. Izmantojot mazgājamo pretkatlakmens filtru, ūdens ir tīrāks, un līdz ar to tādi ir arī dzērieni.
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem
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