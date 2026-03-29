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Daily Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

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Daily CollectionTējkanna

HD4647/75

Daily Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

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Vai nebūtu lieliski, ja ūdeni varētu uzvārīt dažu sekunžu laikā un tējkannu varētu viegli iztīrīt? Plakanais sildelements nodrošina ātru ūdens uzvārīšanu, un tas ir viegli tīrāms. Izmantojot mazgājamo pretkatlakmens filtru, ūdens ir tīrāks, un līdz ar to tādi ir arī dzērieni.

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  • 29 March 2026

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