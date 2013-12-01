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HD4665/20
1,7 l, 2400 W
Ūdens līmeņa indikators
Matēta metāla
Atverams vāks
Vairāku aspektu drošības sistēma pret pilnīgu izvārīšanos un ar automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.
Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.
Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās Philips elektriskās tējkannas pusēs lietošanai gan no kreisās, gan no labās puses.
4.0
no 5
12
Atsauksmes
GREGMAN
01/12/2013
Polska
produkt wysokiej klasy
Elegancki, trwały i dobrze zaprojektowany czajnik. Jestem zadowolony. Jest też dośc pojemny bo 1,7 litra czyli więcej od niektórych czajników innych firm. Przydaje się gdy trzeba szybko zagotować wodę dla większej ilości osób Posiadam także przelewowy ekspres do kawy z tej samej serii.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4665/20 Czajnik
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cfaniaczek
29/11/2013
Polska
jedyny w swoim rodzaju
cena mało atrakcyjna , opakowanie takie sobie , kolorystyka nic nadzwyczajnego
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ewelain21
24/05/2012
Polska
POLECAM KAŻDEMU TEN PRODUK
PRODUK WYKONANY SOLIDNIE BEZ WAD. PRZYDATNY NA CODZIEŃ
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4665/20 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4665/20 Czajnik