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Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
Izturīgajai metāla Philips elektriskajai tējkannai HD4667/20 ir plakans sildelements, kas ūdeni uzsilda īpaši ātri un ir viegli tīrāms. Mazgājamais atkaļķošanas filtrs attīra ūdeni un līdz ar to arī dzērienus.
1,7 l, 2400 W
zila gaisma
Matēta metāla
Atspervāks
Tējkannas korpuss izstaro elegantu zilu gaismu, kad tējkanna ir ieslēgta.
Izņemamais atkaļķošanas filtrs nodrošina, ka tasītē ielietais ūdens ir tīrs.
Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās Philips elektriskās tējkannas pusēs, lai būtu ērti lietot gan kreiļiem, gan labročiem.
4.6
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
29/10/2021
Україна
Вічний чайник!
Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.
Plusi
довговічний і стильний
Mīnusi
не виявила
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Irina10
03/01/2018
Україна
Замечательный выбор
Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник
MaruRá
27/02/2019
Česká republika
Velká spokojenost
Hezký vzhled, rychlá, bezporuchová. Mám ji delší dobu a prozatím nikdy nezklamala. Praktické ovládání.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Varná konvice
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Varná konvice