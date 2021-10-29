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  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Izbeigta ražošana

Tējkanna

HD4667/20

4.6

| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Izturīgajai metāla Philips elektriskajai tējkannai HD4667/20 ir plakans sildelements, kas ūdeni uzsilda īpaši ātri un ir viegli tīrāms. Mazgājamais atkaļķošanas filtrs attīra ūdeni un līdz ar to arī dzērienus.

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Jaudīga tējkanna, viegli tīrāms sildelements

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

  • 1,7 l, 2400 W

  • zila gaisma

  • Matēta metāla

  • Atspervāks

Tējkannas korpuss tiek izgaismots, kad tā ir ieslēgta

Tējkannas korpuss tiek izgaismots, kad tā ir ieslēgta

Tējkannas korpuss izstaro elegantu zilu gaismu, kad tējkanna ir ieslēgta.

Atkaļķošanas filtrs nodrošina tīru ūdeni

Atkaļķošanas filtrs nodrošina tīru ūdeni

Izņemamais atkaļķošanas filtrs nodrošina, ka tasītē ielietais ūdens ir tīrs.

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās Philips elektriskās tējkannas pusēs, lai būtu ērti lietot gan kreiļiem, gan labročiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/10/2021

Україна

Україна

Вічний чайник!

Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.

Plusi

довговічний і стильний

Mīnusi

не виявила

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

03/01/2018

Україна

Україна

Замечательный выбор

Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Чайник

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Hezký vzhled, rychlá, bezporuchová. Mám ji delší dobu a prozatím nikdy nezklamala. Praktické ovládání.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Varná konvice

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4667/20 Varná konvice

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.