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HD4670/20
1,7 l, 2400 W
1 tasītes indikators
Matēta metāla
Atspervāks
Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 66% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
Vairāku aspektu drošības sistēma pret pilnīgu izvārīšanos un ar automātisko izslēgšanos, kad ūdens ir uzvārījies.
3.9
no 5
13
Atsauksmes
mtbiker
08/11/2015
Polska
Wzór czajnika domowego :)
Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4670/20 Czajnik
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Syki67
18/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
produkt na 10
czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4670/20 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4670/20 Czajnik
Owi75
04/04/2015
Polska
Trwały i elegancki
Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4670/20 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4670/20 Czajnik