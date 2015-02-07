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Izbeigta ražošana

Viva CollectionTējkanna

HD4677/20

4.4
| (24) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
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Izmantojot šīs stilīgas Philips metāla tējkannas unikālo vienas krūzes ūdens līm. indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādēļ varat ietaupīt līdz pat 66% enerģijas un samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
Skatīt visas priekšrocības

Šī tējkanna ietaupa līdz 66 % enerģijas

Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu

  • 1,7 l, 2400 W

  • 1 tasītes indikators

  • Sudraboti melna

  • Atverams vāks

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 66% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Philips tējkannas nerūsējošā tērauda apslēptais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vieglu tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

24

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3

07/02/2015

Polska

Polska

Najlepszy na świecie

to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/40 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/40 Czajnik

11/08/2014

Polska

Polska

Gorąco polecam

Czajnik ten służy mi już nawet nie pamiętam od kiedy. Już samo to że jest on taki wiekowy świadczy że jestem z niego zadowolona. Jest bezawaryjny, woda w nim bardzo szybko zagotowuje się. Teraz już po tak długim czasie zebrał się kamień przy szybce z pomiarem wody, a od kamienianie powoduje lekkie przeciekanie. Ale jak dla mnie jest super i niestety żal będzie się z nim rozstawać. Bo jest on nie wielki i bardzo poręczny i mimo iż mam juz nowy to ten chcę mieć jak najdłużej

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/40 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/40 Czajnik

14/07/2014

Polska

Polska

Dobry

Jest to najlepszy czajnik jaki do tej pory miałam. Już ma kilka lat a nigdy się nie zepsuł, idealnie grzeje, ma funkcję trzymania ciepła co jest bardzo pomocne w kuchni. Nawet został zrzucony z blatu przez moje koty i nic mu się nie stało. Niezniszczalny, idealny tylko coraz trudniej dostępny, bo większość znajomych już go wykupiło. :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/20 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4677/20 Czajnik

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.