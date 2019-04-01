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Izbeigta ražošana
HD4686/90
1,5 l, 2400 W
Digitālā temp. kontrole
Melna
Siltuma saglabāšana
40, 80, 90 un 100°C temperatūras iestatījumi, lai nodrošinātu, ka tējas, šķīstošās kafijas, zupas vai makaronu pamatsastāvdaļas ir vēlamajā temperatūrā.
Siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni jūsu iestatītajā temperatūrā.
Pagriežams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.
3.8
no 5
12
Atsauksmes
Milka
01/04/2019
Україна
цей чайник має чудові функйії
купили чайник, чудовий у використанні,вода швидко закіпає , сподобалась можливість регулювання температури для різних напоїв
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Tetyana
01/04/2019
Україна
Чудові функції та якість
Чайник повністю задовольняє всі потреби - підігріває воду до перної температури, що дуже зручно для деяких страв чи просто попити теплої води (бо запускати микрохвильову піч не єкономно) - режим збереження тепла - саме те, що треба коли не вспіваєш використати всю воду, хоча знаєш що за декілька хвилин вона тобі знов знадобиться - обслуговування - розібрав, помив,зібрав = легкіть, зручність і жодних проблем. Найкращі вбудовані фільтри - за 7 років конистування - жодних проблем
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Alena123
26/10/2019
Česká republika
Výborná konvice
Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice