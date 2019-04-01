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  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni
  • Gardi karstie dzērieni

Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionTējkanna

HD4686/90

3.8
| (12) Atsauksmes
Gardi karstie dzērieni
Lai nodrošinātu izcilu garšu, karsts dzēriens jāpagatavo atbilstošā temperatūrā: zaļās tējas pagatavošanas ūdens temperatūra – 80°C, šķīstošās kafijas – 90°C un melnās tējas, karstās šokolādes vai zupas – 100°C. Izvēlieties pareizo temperatūras iestatījumu uz tējkannas un baudiet savu iecienītāko dzērienu.
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Ar optimālu dzērienu temperatūras iestatījumu

Gardi karstie dzērieni

  • 1,5 l, 2400 W

  • Digitālā temp. kontrole

  • Melna

  • Siltuma saglabāšana

Digitāli temperatūras iestatījumi 40, 80, 90 un 100°C

Digitāli temperatūras iestatījumi 40, 80, 90 un 100°C

40, 80, 90 un 100°C temperatūras iestatījumi, lai nodrošinātu, ka tējas, šķīstošās kafijas, zupas vai makaronu pamatsastāvdaļas ir vēlamajā temperatūrā.

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni Jūsu uzstādītajā temperatūrā

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni Jūsu uzstādītajā temperatūrā

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni jūsu iestatītajā temperatūrā.

Pagriežams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu.

Pagriežams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu.

Pagriežams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.8

no 5

12

Atsauksmes

4

01/04/2019

Україна

Україна

цей чайник має чудові функйії

купили чайник, чудовий у використанні,вода швидко закіпає , сподобалась можливість регулювання температури для різних напоїв

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

01/04/2019

Україна

Україна

Чудові функції та якість

Чайник повністю задовольняє всі потреби - підігріває воду до перної температури, що дуже зручно для деяких страв чи просто попити теплої води (бо запускати микрохвильову піч не єкономно) - режим збереження тепла - саме те, що треба коли не вспіваєш використати всю воду, хоча знаєш що за декілька хвилин вона тобі знов знадобиться - обслуговування - розібрав, помив,зібрав = легкіть, зручність і жодних проблем. Найкращі вбудовані фільтри - за 7 років конистування - жодних проблем

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Чайник

26/10/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná konvice

Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.