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  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
  • Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTējkanna

HD9300/00

4.7

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Pateicoties plakanajam sildelementam, tējkanna uzvāra ūdeni ātrāk un to ir vieglāk tīrīt. Mazgājams pretkaļķa filtrs nodrošina tīru ūdeni un dzidrākus dzērienus.

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīga tējkanna, viegli tīrāms sildelements

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

  • 1,6 l, 2400 W

  • Ūdens līmeņa indikators

  • Balta un bēša

  • Atverams vāks

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Viegli atverams vāciņš un teknes pildījums

Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot atspervāciņu.

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators tējkannas abos sānos

Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās Philips elektriskās tējkannas pusēs lietošanai gan no kreisās, gan no labās puses.

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/09/2015

Latvija

Latvija

cietam ūdenim nederiga

Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

04/09/2015

Eesti

Eesti

Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.

Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Kettle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Kettle

30/11/2013

Polska

Polska

polecam

wygodny w użytkowaniu, funkcjonalny, nie kapie, made in Poland, dobra jakość tworzywa - wytrzymały i nie czuć zapachu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Czajnik

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.