30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
Pateicoties plakanajam sildelementam, tējkanna uzvāra ūdeni ātrāk un to ir vieglāk tīrīt. Mazgājams pretkaļķa filtrs nodrošina tīru ūdeni un dzidrākus dzērienus.
1,6 l, 2400 W
Ūdens līmeņa indikators
Balta un bēša
Atverams vāks
Tējkannu var uzpildīt pa snīpi vai atverot atspervāciņu.
Viegli nolasāmi ūdens līmeņa indikatori abās Philips elektriskās tējkannas pusēs lietošanai gan no kreisās, gan no labās puses.
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
4.7
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
inna
04/09/2015
Latvija
cietam ūdenim nederiga
Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/90 Tējkanna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/90 Tējkanna
kassike
04/09/2015
Eesti
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Kettle
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Kettle
Krzysztof33
30/11/2013
Polska
polecam
wygodny w użytkowaniu, funkcjonalny, nie kapie, made in Poland, dobra jakość tworzywa - wytrzymały i nie czuć zapachu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9300/00 Czajnik