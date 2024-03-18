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Daily Collection Tējkanna
Izbeigta ražošana
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HD9300/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9300/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Philips tējkanna neieslēdzas
Philips tējkannas iekšpuse ir netīra un ar maziem plankumiem