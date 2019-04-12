ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
  • Produkts radīts ilgstošai kalpošanai

Izbeigta ražošana

Tējkanna

HD9322/60

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Produkts radīts ilgstošai kalpošanai
Stilīga sarkana metāla elektriskā tējkanna, izgatavota no nerūsējošā tērauda un ar Apvienotajā Karalistē izstrādātu temperatūras kontroli, ir droša un izturīga ar ilgu kalpošanas laiku
Skatīt visas priekšrocības

Izgatavota ilgam kalpošanas laikam

Produkts radīts ilgstošai kalpošanai

  • 1,7 litri

  • 2200 W

  • Sarkans

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.

Vāks ar atsperi un lielu atveri atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Vāks ar atsperi un lielu atveri atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Vāks ar atsperi un lielu atveri atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Якісний чайник за середньою ціною.

Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/31 Kettle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/31 Kettle

18/02/2020

България

България

Verificēts pircējs

Спестяваща време кана

Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!

Plusi

Ергономичен дизайн, бързо действие.

Mīnusi

Не съм забелязал.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Електрическа кана

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Електрическа кана

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.