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Izbeigta ražošana
1,7 litri
2200 W
Sarkans
Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.
Vāks ar atsperi un lielu atveri atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Oleh61
12/04/2019
Україна
Якісний чайник за середньою ціною.
Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/31 Kettle
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/31 Kettle
Красо
18/02/2020
България
Verificēts pircējs
Спестяваща време кана
Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!
Plusi
Ергономичен дизайн, бързо действие.
Mīnusi
Не съм забелязал.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Електрическа кана
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD9322/30 Електрическа кана