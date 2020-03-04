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Izbeigta ražošana
Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija
Šī pārdomāti izstrādātā tējkanna sniedz iespēju saskatīt ūdens līmeni no jebkura leņķa, vienlaikus efektīvi atfiltrējot katlakmens nosēdumus, pateicoties mikrosietiņa filtram. Uzticama un efektīva vārīšana, ilgs kalpošanas laiks!
1,5 l
2200 W
Plastmasa
No jebkura leņķa viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators, pateicoties caurspīdīgam korpusam. Stilīgās svītras norāda arī ūdens un krūzīšu daudzumu.
Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.
Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
PAVELLA
04/03/2020
România
Verificēts pircējs
UN PRODUS EXCELENT
EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9336/21 Fierbător
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9336/21 Fierbător