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  • Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija
  • Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTējkanna

HD9334/20

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija

Šī pārdomāti izstrādātā tējkanna sniedz iespēju saskatīt ūdens līmeni no jebkura leņķa, vienlaikus efektīvi atfiltrējot katlakmens nosēdumus, pateicoties mikrosietiņa filtram. Uzticama un efektīva vārīšana, ilgs kalpošanas laiks!

Skatīt visas priekšrocības

Caurspīdīgs dizains, lai uzvārītu tik, cik nepieciešams

Stilīgs dizains, izturīga konstrukcija

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plastmasa

360° intuitīvs ūdens līmeņa indikators

360° intuitīvs ūdens līmeņa indikators

No jebkura leņķa viegli nolasāms ūdens līmeņa indikators, pateicoties caurspīdīgam korpusam. Stilīgās svītras norāda arī ūdens un krūzīšu daudzumu.

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai

Par 360° grozāma pamatne vieglai pacelšanai un nolikšanai.

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Iekļauts vada tinējs vienkāršai uzglabāšanai

Vadu var aptīt ap pamatni, lai tējkanna virtuvē aizņemtu mazāk vietas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612378

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/03/2020

România

România

Verificēts pircējs

UN PRODUS EXCELENT

EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9336/21 Fierbător

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD9336/21 Fierbător

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.