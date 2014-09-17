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Izbeigta ražošana

Salon Essential

HP8105/00

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Būtiskas rūpes par matiem

Izmantojiet šo matu fēnu, lai rūpētos par saviem matiem ieveidošanas laikā

Skatīt visas priekšrocības

Saudzīga matu žāvēšana

Būtiskas rūpes par matiem

  • Salon Essential

  • fēns

1200 W saudzējoša žāvēšanas jauda lieliskiem rezultātiem

1200 W saudzējoša žāvēšanas jauda lieliskiem rezultātiem

Šis 1200 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

17/09/2014

Polska

Polska

Wydajne suszenie i wygoda

A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.

Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential

24/06/2019

Україна

Україна

Якість перевірена часом

Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.