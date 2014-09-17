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Izbeigta ražošana
Būtiskas rūpes par matiem
Izmantojiet šo matu fēnu, lai rūpētos par saviem matiem ieveidošanas laikā
Salon Essential
fēns
Šis 1200 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.
Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential
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Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8105/00 Salon Essential