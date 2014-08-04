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Izbeigta ražošana

Salon Essential

HP8106/00

4.9

| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Būtiskas rūpes par matiem

Izmantojiet šo matu fēnu, lai rūpētos par saviem matiem ieveidošanas laikā

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Saudzīga matu žāvēšana

Būtiskas rūpes par matiem

  • Salon Essential

  • fēns

1400 W jauda ātrai un saudzīgai žāvēšanai

1400 W jauda ātrai un saudzīgai žāvēšanai

Šis 1400 W matu fēns nodrošina optimālu gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu. Rezultāti ir nevainojami katru dienu.

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Salokāms rokturis vieglai pārnēsāšanai

Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/08/2014

Polska

Polska

idealna kobieca suszarka

Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential

06/01/2014

Polska

Polska

zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd

Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential

29/11/2013

Polska

Polska

Idealny produkt

Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential

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