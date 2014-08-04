Suszarka jest lekka, wygodna w trzymaniu podczas suszenia, wydajna, nie za głośna. Ogólnie produkt użytkuje mi się dobrze od trochę ponad roku. Wielkość jak dla mnie jest strzałem w 10 - nie jest duża ani za mała, można ją bez problemu spakować do każdej walizki, torby, torebki. Jedyny mankament, który mnie niepokoi to fakt, iż czasami czuć lekką spaleniznę...jednakże nie widać żeby coś się przepalało. W każdym razie gwarancja na produkt mnie jeszcze obowiązuje więc zamierzam z niej skorzystać.