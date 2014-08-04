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Izbeigta ražošana
Būtiskas rūpes par matiem
Izmantojiet šo matu fēnu, lai rūpētos par saviem matiem ieveidošanas laikā
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
Salon Essential
fēns
Šis 1400 W matu fēns nodrošina optimālu gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu. Rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.
Šī matu fēna priekšrocība ir salokāms rokturis. Tādējādi tiek iegūts mazs, kompakts matu fēns, kas bez pūlēm ieliekams pat vismazākajā somā un paņemams līdzi it visur.
4.9
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential
mario1234
06/01/2014
Polska
zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd
Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential
dzikaga
29/11/2013
Polska
Idealny produkt
Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8106/00 Salon Essential