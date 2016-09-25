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Žāvējiet un veidojiet matus kā vēlaties
Žāvējiet matus ar SalonDry Control. Profesionāls matu fēns ar 2200 W žāvēšanas jaudu, 4 reizes efektīvāku apstrādi ar joniem un vairākiem iestatījumiem nodrošina lieliskus un spilgtus rezultātus – sākot no žāvēšanas līdz ieveidošanai.
2200 W
Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Šis matu fēns emitē 4 x vairāk negatīvi lādēto jonu nekā citi matu fēni. Šī jaudīgā jonu plūsma lielākā mērā likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši mati, kas nesprogojas. Ļaujiet tiem mirdzēt!
Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Seši dažādi iestatījumi nodrošina pilnīgu kontroli precīza un individuāla matu sakārtojuma izveidē.
4.9
no 5
19
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Iwona855
25/09/2016
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
saralili
25/09/2016
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
ewka123
28/08/2015
Polska
Verificēts pircējs
Suszarka
Suszarka ma bardzo stylowy, biały wygląd. Jest lekka i poręczna. Posiada 3 stopnie ciepła, od chłodnego do bardzo ciepłego a także 2 stopnie strumienia powietrza. Suszarka jest wyposażona w dwie funkcje: turbo strumień oraz zimne strumień powietrza. Dzięki nim moja fryzura jest wystylizowana szybciej i z większym blaskiem, również przy pomocy pielęgnacji jonowej. Posiada w zestawie zwykłą nasadkę oraz dyfuzor.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer