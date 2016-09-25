ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls

Izbeigta ražošana

SalonDry ControlMatu fēns

HP8183/00

4.9

| (19) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

Žāvējiet un veidojiet matus kā vēlaties

Žāvējiet matus ar SalonDry Control. Profesionāls matu fēns ar 2200 W žāvēšanas jaudu, 4 reizes efektīvāku apstrādi ar joniem un vairākiem iestatījumiem nodrošina lieliskus un spilgtus rezultātus – sākot no žāvēšanas līdz ieveidošanai.

Skatīt visas priekšrocības

SalonDry Control matu fēns

Žāvējiet un veidojiet matus kā vēlaties

  • 2200 W

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Šis 2200 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

4 x jaudīgāka jonu kondicionēšana pilnīgam mirdzumam

4 x jaudīgāka jonu kondicionēšana pilnīgam mirdzumam

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Šis matu fēns emitē 4 x vairāk negatīvi lādēto jonu nekā citi matu fēni. Šī jaudīgā jonu plūsma lielākā mērā likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši mati, kas nesprogojas. Ļaujiet tiem mirdzēt!

Seši pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi nodrošina pilnu kontroli

Seši pielāgojami ātruma un temperatūras iestatījumi nodrošina pilnu kontroli

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Seši dažādi iestatījumi nodrošina pilnīgu kontroli precīza un individuāla matu sakārtojuma izveidē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

19

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/09/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

25/09/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

28/08/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Suszarka

Suszarka ma bardzo stylowy, biały wygląd. Jest lekka i poręczna. Posiada 3 stopnie ciepła, od chłodnego do bardzo ciepłego a także 2 stopnie strumienia powietrza. Suszarka jest wyposażona w dwie funkcje: turbo strumień oraz zimne strumień powietrza. Dzięki nim moja fryzura jest wystylizowana szybciej i z większym blaskiem, również przy pomocy pielęgnacji jonowej. Posiada w zestawie zwykłą nasadkę oraz dyfuzor.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.