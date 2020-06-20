ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
  • Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu

Izbeigta ražošana

EssentialCareMatu taisnotājs

HP8324/00

4.7
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu
Īpaši izstrādāts apstrādei ar joniem un precīzai kontrolei, Philips Essential Care matu taisnotājs sniedz iespēju iegūt taisnus un mirdzošus matus, tos nebojājot.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Matu taisnotājs precīzai kontrolei

Gludi un taisni mati ar jonu radītu mirdzumu

  • Apstrāde ar joniem

  • 220C profesionāla temperatūra

  • Precīza vadība

Precīza 220°C kontrole ar regulējamu temperatūru

Precīza 220°C kontrole ar regulējamu temperatūru

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Īss uzsilšanas laiks, gatavs lietošanai pēc 60 sekundēm

Īss uzsilšanas laiks, gatavs lietošanai pēc 60 sekundēm

Matu taisnotājam ir īss uzsilšanas laiks – tas ir gatavs lietošanai 60 sekunžu laikā

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/06/2020

България

България

Пресата е страхотна.

Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!

Plusi

Изправя и загрява бързо

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Преса за коса

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 