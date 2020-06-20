30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Apstrāde ar joniem
220C profesionāla temperatūra
Precīza vadība
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Matu taisnotājam ir īss uzsilšanas laiks – tas ir gatavs lietošanai 60 sekunžu laikā
4.7
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Roza
20/06/2020
България
Пресата е страхотна.
Бързо загрява без да се налага да чакаш.Удобна ,изправя прекрасно и има йонизираща функция ,което прави косата гладка и мека.Просто чудесна!
Plusi
Изправя и загрява бързо
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Преса за коса
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)