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Izbeigta ražošana
3x lielāka kopšana taisniem un viļņotiem matiem
Jaunais Philips Straight & Curl sniedz iespēju iegūt taisnus, viļņotus un lokainus matus, tos saudzējot. 3x saudzīgāka matu kopšana, pateicoties kondicionēšanai ar joniem, SilkySmooth keramiskajām plātnēm un digitālajai temperatūras kontrolei
Izliektas keramiskās plāksnes
Vienmērīgs siltuma sadalījums 230 C
Apstrāde ar joniem
Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.
Izliektas Silky Smooth keramiskās plātnes atvieglo loku un cirtu veidošanu. Aptiniet matus ap izliektajām plātnēm vai vienkārši izveidojiet lokas matu galos.
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
4.9
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Agnieszka26
20/03/2018
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania
[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
wiolka022
14/12/2017
Polska
Verificēts pircējs
Fajna
Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Kris2015
03/12/2016
Polska
Nic dodać nic ująć
Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica