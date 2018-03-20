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Izbeigta ražošana

Care Straight & CurlMatu taisnotājs

HP8345/00

4.9

| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

3x lielāka kopšana taisniem un viļņotiem matiem

Jaunais Philips Straight & Curl sniedz iespēju iegūt taisnus, viļņotus un lokainus matus, tos saudzējot. 3x saudzīgāka matu kopšana, pateicoties kondicionēšanai ar joniem, SilkySmooth keramiskajām plātnēm un digitālajai temperatūras kontrolei

Skatīt visas priekšrocības

Matu taisnotājs ar jonu apstrādi

3x lielāka kopšana taisniem un viļņotiem matiem

  • Izliektas keramiskās plāksnes

  • Vienmērīgs siltuma sadalījums 230 C

  • Apstrāde ar joniem

Profesionāla 230°C temperatūra izcilam rezultātam

Šī augstā temperatūra sniedz iespēju mainīt matu formu, piešķirot vēlamo izskatu.

Izliektas plātnes, lai ērti izveidotu lokas un vieglas cirtas

Izliektas Silky Smooth keramiskās plātnes atvieglo loku un cirtu veidošanu. Aptiniet matus ap izliektajām plātnēm vai vienkārši izveidojiet lokas matu galos.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu ar jonu kondicionēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/03/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania

[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

14/12/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Fajna

Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

03/12/2016

Polska

Polska

Nic dodać nic ująć

Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.