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Izbeigta ražošana
Dabiskas cirtas ar matu aizsardzību
Vai vēlaties iegūt viegli kopjamas un dabiskas cirtas, nebojājot un nežāvējot matus? CurlControl lokšķērēm ar 25 mm cilindru dabisku cirtu ieveidošanai ir aizsargājošs keramisks pārklājums un maināma temperatūra, lai pielāgotos jūsu matu tipam
25 mm cilindrs
130 - 200 C temperatūra
Keramisks pārklājums
Ar 25 mm cilindra diametru varat bez liekas piepūles iegūt lielisku izskatu, ieveidojot dabiskas, brīvas lokas.
Aizsargājošs keramisks pārklājums nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un mazākus matu bojājumus mirdzošiem un mīkstiem matiem.
Reostata slēdzis ar 8 siltuma iestatījumiem (no 130 līdz 200°C) sniedz iespēju izvēlēties matu tipam atbilstošu temperatūru
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Минито
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Plusi
Бързо ,загрява
Mīnusi
Няма недостатъци
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене
Izmantošanas datums 2021-09-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене
Izmantošanas datums 2021-09-07
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Ondulator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Ondulator
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене