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Izbeigta ražošana

Matu ieveidotājs

HP8605/00

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Dabiskas cirtas ar matu aizsardzību

Vai vēlaties iegūt viegli kopjamas un dabiskas cirtas, nebojājot un nežāvējot matus? CurlControl lokšķērēm ar 25 mm cilindru dabisku cirtu ieveidošanai ir aizsargājošs keramisks pārklājums un maināma temperatūra, lai pielāgotos jūsu matu tipam

Skatīt visas priekšrocības

Saudzīga matu žāvēšana

Dabiskas cirtas ar matu aizsardzību

  • 25 mm cilindrs

  • 130 - 200 C temperatūra

  • Keramisks pārklājums

25 mm cilindrs dabisku loku ieveidošanai

25 mm cilindrs dabisku loku ieveidošanai

Ar 25 mm cilindra diametru varat bez liekas piepūles iegūt lielisku izskatu, ieveidojot dabiskas, brīvas lokas.

Aizsargājošs keramisks pārklājums

Aizsargājošs keramisks pārklājums

Aizsargājošs keramisks pārklājums nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un mazākus matu bojājumus mirdzošiem un mīkstiem matiem.

Reostata slēdzis un 8 temperatūras iestatījumi

Reostata slēdzis ar 8 siltuma iestatījumiem (no 130 līdz 200°C) sniedz iespēju izvēlēties matu tipam atbilstošu temperatūru

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Маша за коса

Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!

Plusi

Бързо ,загрява

Mīnusi

Няма недостатъци

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене

Izmantošanas datums 2021-09-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене

Izmantošanas datums 2021-09-07

07/05/2019

România

România

Perfect

Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Ondulator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Ondulator

11/07/2016

България

България

Boryana Kancheva

лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8605/00 Маша за къдрене

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā