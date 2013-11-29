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Izbeigta ražošana
Radiet jaunas frizūras, nebojājot matus
Kādu izskatu vēlaties šodien? Matu ieveidotājam Salon Airstylist ir trīs vispusīgi veidošanas uzgaļi, un tā jauda ir 650 W, lai jūs varētu veidot radošas frizūras
3 veidošanas uzgaļi
3 siltuma iestatījumi
3 uzgaļi
Šim Airstyler ir zema līmeņa 650 W sildītājs, kas saudzīgi, tomēr efektīvi žāvē un ieveido.
Kompakts un ergonomisks – šajā matu veidotājā ir izmantotas pārdomāta, moderna dizaina priekšrocības. Tā rezultātā ir iegūts viegls veidotājs, ar kuru ir vienkārši rīkoties, turklāt tas ir pietiekami mazs, lai to varētu uzglabāt gandrīz jebkur.
Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler