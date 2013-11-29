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Izbeigta ražošana

Airstyler

HP8650/00

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Radiet jaunas frizūras, nebojājot matus

Kādu izskatu vēlaties šodien? Matu ieveidotājam Salon Airstylist ir trīs vispusīgi veidošanas uzgaļi, un tā jauda ir 650 W, lai jūs varētu veidot radošas frizūras

Skatīt visas priekšrocības

Radiet savu matu sakārtojumu ar Salon Airstylist

Radiet jaunas frizūras, nebojājot matus

  • 3 veidošanas uzgaļi

  • 3 siltuma iestatījumi

  • 3 uzgaļi

650 W jauda sniedz izcilus rezultātus

650 W jauda sniedz izcilus rezultātus

Šim Airstyler ir zema līmeņa 650 W sildītājs, kas saudzīgi, tomēr efektīvi žāvē un ieveido.

Kompakts dizains vienkāršai lietošanai

Kompakts dizains vienkāršai lietošanai

Kompakts un ergonomisks – šajā matu veidotājā ir izmantotas pārdomāta, moderna dizaina priekšrocības. Tā rezultātā ir iegūts viegls veidotājs, ar kuru ir vienkārši rīkoties, turklāt tas ir pietiekami mazs, lai to varētu uzglabāt gandrīz jebkur.

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Trīs pielāgojamie iestatījumi nodrošina lielāku kontroli

Nepieciešamo ātrumu un karstumu var viegli regulēt, panākot nevainojamu gala rezultātu. Trīs pielāgojami iestatījumi nodrošina precīzu un individuālu matu sakārtojumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8650/00 Airstyler

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā