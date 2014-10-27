30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Radošas iespējas, nepārtraukta kopšana
Phlips Multi-Styler sniedz iespējas ieveidot jaunākā stila matu sakārtojumu katram dzīves notikumam, vienlaikus rūpējoties par jūsu matiem.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
6 ieveidošanas uzgaļi
190 C temperatūra
Keramisks pārklājums
Automātiska izslēgšanās
Philips Multi-styler komplektā ietverts: 16 mm veidošanas uzgalis sprogām; sukas uzmava 16 mm uzgalim papildu apjomam; gofrētājs ar divi vienā (2-in-1) maināmām plakanām un gofrētām plātnēm taisniem un cirtainiem matiem, divas matu saspraudes vieglākai ieveidošanai.
Keramisks pārklājums labākai matu kopšanai.
190°C ieveidošanas temperatūra garantē ilgstoši noturīgu rezultātu, samazinot matu bojājuma risku.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
wszystkiebylyjuzzajete
27/10/2014
Polska
Super jakość za super cenę
Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8698/00 Multi-Styler
Izmantošanas datums 2019-10-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8698/00 Multi-Styler
Izmantošanas datums 2019-10-27
Ирина123
04/07/2019
Україна
Самый удобный
Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8698/00 Multi-Styler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8698/00 Multi-Styler