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Viegli pagatavojama veselīga pārtika
Philips rokas blenderim ir 300 vatu jauda un divējādas darbības asmens, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
300 W, plastmasas rokturis
Divējādas darbības asmens
0,5 L trauks, smalcinātājs
1 ātrums
Jaudīgs 300 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.
4.4
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
mana3791
18/12/2013
Polska
Bardzo przydatny
Pozwala na szybkie przygotowanie potraw.Polecam wszystkim co mają małe dzieci,gdyż łatwo przygotować w nim sorbety owocowe oraz koktajle.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00
mana3791
23/09/2013
Polska
Ten produkt przyspiesza moją prace w kuchni.
Bardzo przydatny w kuchni, pozwala na szybszą prace podczas przygotowywania posiłków oraz deserów.Chętnie polecam ten produkt znajomym.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00
Aspi
13/08/2019
Україна
Хороший бюджетный блендер
При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер