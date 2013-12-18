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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Izbeigta ražošana

Daily kolekcijaRokas blenderis

HR1342/00

4.4

| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Viegli pagatavojama veselīga pārtika

Philips rokas blenderim ir 300 vatu jauda un divējādas darbības asmens, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

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Blenderis ideālām zupām, biezeņiem un kokteiļiem

Viegli pagatavojama veselīga pārtika

  • 300 W, plastmasas rokturis

  • Divējādas darbības asmens

  • 0,5 L trauks, smalcinātājs

  • 1 ātrums

Jaudīgs 300 W motors

Jaudīgs 300 W motors

Jaudīgs 300 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.

Divējādas darbības asmens, kas sagriež dažādas sastāvdaļas

Divējādas darbības asmens, kas sagriež dažādas sastāvdaļas

Krūka zupas, biezeņa vai kokteiļa uzglabāšanai

Krūka zupas, biezeņa vai kokteiļa uzglabāšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
2

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Pozwala na szybkie przygotowanie potraw.Polecam wszystkim co mają małe dzieci,gdyż łatwo przygotować w nim sorbety owocowe oraz koktajle.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

23/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt przyspiesza moją prace w kuchni.

Bardzo przydatny w kuchni, pozwala na szybszą prace podczas przygotowywania posiłków oraz deserów.Chętnie polecam ten produkt znajomym.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

13/08/2019

Україна

Україна

Хороший бюджетный блендер

При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā