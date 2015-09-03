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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90

Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionRokas blenderis

HR1371/90

4.3

| (13) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

Vēl jaudīgāks profesionāliem rezultātiem

Svaigs, kvalitatīvs ēdiens ir tas, ko novērtē ikviens mājas šefpavārs. Bet jums nav jābūt kulinārijas profesionālim, lai to pagatavotu. Ar jauno Philips rokas blenderi jūs varat sasniegt profesionālus rezultātus savā virtuvē – ātri un vienkārši.

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgs 700 vatu motors un divējādas darbības asmens

Vēl jaudīgāks profesionāliem rezultātiem

  • 700 W, metāla rokturis

  • Divējādas darbības asmens

  • 1 l kauss, smalcinātājs

  •  5 ātrumi + turbo

Divējādas darbības asmens

Divējādas darbības asmens

Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.

Vairāki ātrumi un turbo poga

Vairāki ātrumi un turbo poga

XL smalcinātāja piederums liela daudzumu produktu smalcināšanai

XL smalcinātāja piederums liela daudzumu produktu smalcināšanai

Izmantojot Philips blendera XL smalcinātāja piederumu (1000 ml), varat smalcināt lielu daudzumu gaļas, garšaugu, riekstu, siera, šokolādes un sīpolu tikai dažās sekundēs.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

13

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

3

03/09/2015

Latvija

Latvija

Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.

Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

15/02/2015

Polska

Polska

bardzo dobry blender

super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

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