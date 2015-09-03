30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Vēl jaudīgāks profesionāliem rezultātiem
Svaigs, kvalitatīvs ēdiens ir tas, ko novērtē ikviens mājas šefpavārs. Bet jums nav jābūt kulinārijas profesionālim, lai to pagatavotu. Ar jauno Philips rokas blenderi jūs varat sasniegt profesionālus rezultātus savā virtuvē – ātri un vienkārši.
700 W, metāla rokturis
Divējādas darbības asmens
1 l kauss, smalcinātājs
5 ātrumi + turbo
Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.
Izmantojot Philips blendera XL smalcinātāja piederumu (1000 ml), varat smalcināt lielu daudzumu gaļas, garšaugu, riekstu, siera, šokolādes un sīpolu tikai dažās sekundēs.
4.3
no 5
13
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Mikijs
03/09/2015
Latvija
Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.
Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
ROBERTOxxxxxxxxxxx
15/02/2015
Polska
bardzo dobry blender
super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
kubawro
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny