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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
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  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
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  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionRokas blenderis

HR1372/90

3.8

| (12) Atsauksmes

Vēl jaudīgāks profesionāliem rezultātiem

Svaigs, kvalitatīvs ēdiens ir tas, ko novērtē ikviens mājas šefpavārs. Bet jums nav jābūt kulinārijas profesionālim, lai to pagatavotu. Ar jauno Philips rokas blenderi jūs varat sasniegt profesionālus rezultātus savā virtuvē – ātri un vienkārši.

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgs 700 vatu motors un divējādas darbības asmens

Vēl jaudīgāks profesionāliem rezultātiem

  • 700 W

  • Metāla rokturis, divejādas darb. asmens

  • Smalcinātājs un 2 piederumi

  •  5 ātrumi + turbo

Divējādas darbības asmens

Divējādas darbības asmens

Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.

Vairāki ātrumi un turbo poga

Vairāki ātrumi un turbo poga

XL smalcinātāja piederums liela daudzumu produktu smalcināšanai

XL smalcinātāja piederums liela daudzumu produktu smalcināšanai

Izmantojot Philips blendera XL smalcinātāja piederumu (1000 ml), varat smalcināt lielu daudzumu gaļas, garšaugu, riekstu, siera, šokolādes un sīpolu tikai dažās sekundēs.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.8

no 5

12

Atsauksmes

2

23/11/2020

Україна

Україна

Многофункциональный трудяга!

11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

21/06/2019

Україна

Україна

Задоволена на 99%.

Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā