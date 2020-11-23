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Izbeigta ražošana
HR1372/90
Vēl jaudīgāks profesionāliem rezultātiem
Svaigs, kvalitatīvs ēdiens ir tas, ko novērtē ikviens mājas šefpavārs. Bet jums nav jābūt kulinārijas profesionālim, lai to pagatavotu. Ar jauno Philips rokas blenderi jūs varat sasniegt profesionālus rezultātus savā virtuvē – ātri un vienkārši.
700 W
Metāla rokturis, divejādas darb. asmens
Smalcinātājs un 2 piederumi
5 ātrumi + turbo
Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.
Izmantojot Philips blendera XL smalcinātāja piederumu (1000 ml), varat smalcināt lielu daudzumu gaļas, garšaugu, riekstu, siera, šokolādes un sīpolu tikai dažās sekundēs.
3.8
no 5
12
Atsauksmes
Liora1
23/11/2020
Україна
Многофункциональный трудяга!
11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)
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olganizhno
21/06/2019
Україна
Задоволена на 99%.
Користуюсь такою моделлю вже близько 10 років (навіть і не згадаю точно). Дуже задоволена. Для мене особисто мінусів виявилося два (але не суттєві): - коли потрібно ДУЖЕ довго збивати білок, то знімна насадка дуже сильно нагрівається. Одного разу аж гаряче було. Але така необхідність довго щось збивати буває дуже рідко (раз на рік не частіше). - досить шумний. Було б круто, якби він працював тихіше. Але, що стосується роботи блендера загалом - ДУЖЕ і ДУЖЕ задоволена. Для мене він - незамінний помічник!
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Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Функціональність та надійність - на висоті. Буде цікавий як сім'ям з маленькою дитиною, так і тим хто любить готувати різні цікаві страви
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер