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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Izbeigta ražošana

Daily kolekcijaMikseri

HR1453/70

5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Kulinārijas piederumi ikdienai

Philips mikseris jums palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 175 W motors, 3 ātrumi un dažādu joslu jaucēji, un maisīšanas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vieglu.

Skatīt visas priekšrocības

Mikseris gardiem desertiem un mājās gatavotām kūkām

Kulinārijas piederumi ikdienai

  • 300 W

  • Nerūsējošā tērauda putotāji

  • Mīklas āķi

Jaudīgs 175 W motors

Jaudīgs 175 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Komplektācijā putošanas slotiņas un mīklas āķi

Komplektācijā putošanas slotiņas un mīklas āķi

Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший миксер!

Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Izmantošanas datums 2018-11-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Izmantošanas datums 2018-11-23

12/11/2019

Україна

Україна

Дуже зручний у використанні!

Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

11/04/2019

Україна

Україна

Чудовий товар!

Міксер чудовий, тихий, потужний. Змішує все за лічені хвилини. Надійний. Дуже рекомендую!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā