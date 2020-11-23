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Kulinārijas piederumi ikdienai
Philips mikseris jums palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 175 W motors, 3 ātrumi un dažādu joslu jaucēji, un maisīšanas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vieglu.
300 W
Nerūsējošā tērauda putotāji
Mīklas āķi
Jaudīgs 175 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший миксер!
Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Izmantošanas datums 2018-11-23
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Izmantošanas datums 2018-11-23
Ліна
12/11/2019
Україна
Дуже зручний у використанні!
Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Руслана
11/04/2019
Україна
Чудовий товар!
Міксер чудовий, тихий, потужний. Змішує все за лічені хвилини. Надійний. Дуже рекомендую!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери