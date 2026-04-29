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Daily kolekcija Mikseri

Izbeigta ražošana

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Daily kolekcijaMikseri

HR1453/70

Daily kolekcija Mikseri

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips

  • PDF fails, 624.2 kB
  • 13 March 2026

Philips mikseris jums palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas kūkas, pīrāgus un maizi. Tā jaudīgais 175 W motors, 3 ātrumi un dažādu joslu jaucēji, un maisīšanas āķi padarīs jaukšanu aizraujošu un vieglu.

  • PDF fails
  • 19 October 2026