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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers

Izbeigta ražošana

Daily CollectionMikseri

HR1560/40

4.1

| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Viegli pagatavot mājas delikateses

Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas kūkas, pīrāgus un maizi visai ģimenei. Tā jaudīgais 400 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu.

Skatīt visas priekšrocības

Mikseris ar jaudīgu 400 vatu motoru

Viegli pagatavot mājas delikateses

  • 400 W

  • Nerūsējošā tērauda putotāji

  • Mīklas āķi

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.

Putošanas slot. un mīklas āķi

Putošanas slot. un mīklas āķi

Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.1

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

2
1

07/10/2019

България

България

Verificēts pircējs

Истината

Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,

Plusi

Ниска цена

Mīnusi

Къс кабел

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Izmantošanas datums 2018-10-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Izmantošanas datums 2018-10-07

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā