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Viegli pagatavot mājas delikateses
Philips mikseris palīdz jums pagatavot garšīgas mājas kūkas, pīrāgus un maizi visai ģimenei. Tā jaudīgais 400 vatu motors, 3 ātrumi un dažādi jaucēji un mīklas āķi atvieglos darbu ar visstingrāko mīklu.
400 W
Nerūsējošā tērauda putotāji
Mīklas āķi
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Jaudīgs 400 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.
Philips miksera nerūsējošā tērauda putotāji un mīklas āķi garantē visu jūsu ieplānoto recepšu perfektu pagatavošanu.
4.1
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Истината
07/10/2019
България
Verificēts pircējs
Истината
Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,
Plusi
Ниска цена
Mīnusi
Къс кабел
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Izmantošanas datums 2018-10-07
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Izmantošanas datums 2018-10-07
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână