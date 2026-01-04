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Izbeigta ražošana
HR1562/03
Viegli pagatavot mājas delikateses
Philips mikseris palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas delikateses visai ģimenei. Tā jaudīgais 300 W motors, 5 ātrumi un jaucēji palīdz viegli sasniegt vēlamo gala rezultātu.
300 W
5 ātrumi un turbo funkcija
Nerūsējošā tērauda putotāji
Mīklas āķi
Jaudīgs 300 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Nerūsējošā tērauda jaucēji visām receptēm, lai saputotu un sajauktu līdz perfekcijai.
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