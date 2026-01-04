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  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses

Izbeigta ražošana

Mikseris

HR1562/03

Viegli pagatavot mājas delikateses

Philips mikseris palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas delikateses visai ģimenei. Tā jaudīgais 300 W motors, 5 ātrumi un jaucēji palīdz viegli sasniegt vēlamo gala rezultātu.

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Jaudīgs 300 vatu motors

Viegli pagatavot mājas delikateses

  • 300 W

  • 5 ātrumi un turbo funkcija

  • Nerūsējošā tērauda putotāji

  • Mīklas āķi

Jaudīgs 300 W motors

Jaudīgs 300 W motors

Jaudīgs 300 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija

Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.

Saputojiet un sajauciet līdz perfekcijai

Saputojiet un sajauciet līdz perfekcijai

Nerūsējošā tērauda jaucēji visām receptēm, lai saputotu un sajauktu līdz perfekcijai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.