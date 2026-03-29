ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Mikseris

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Mikseris

HR1562/03

Mikseris

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Philips mikseris palīdz pagatavot garšīgas, mājās gatavotas delikateses visai ģimenei. Tā jaudīgais 300 W motors, 5 ātrumi un jaucēji palīdz viegli sasniegt vēlamo gala rezultātu.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim