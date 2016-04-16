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  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses
  • Viegli pagatavot mājas delikateses

Izbeigta ražošana

Mikseri ar statīvu

HR1565/55

4.8

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viegli pagatavot mājas delikateses

Jūsu ģimenei nekad nav bijis tik viegli pagatavot garšīgas mājas kūkas, pīrāgus un maizi. Šis 350 W Philips statīvs un bļodas mikseris padarīs visu smago darbu jūsu vietā, izveidojot lieliskus maisījumus dažu minūšu laikā. Universāls palīgs virtuvē.

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Mikseris ar rotējošu bļodu

Viegli pagatavot mājas delikateses

  • 350 W

  • 3 ātrumi un turbo funkcija

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.

3 l rotējoša bļoda

3 l rotējoša bļoda

Miksera statīvs

Miksera statīvs

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/04/2016

Polska

Polska

Mikser moją prawą ręką!

Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Miksery stojące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Miksery stojące

22/02/2015

Polska

Polska

Najlżejszy Mikser na rynku

Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Miksery stojące

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Miksery stojące

07/11/2020

Україна

Україна

Класний вирiб

Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/55 Стаціонарні міксери

Date of Use 2018-11-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/55 Стаціонарні міксери

Date of Use 2018-11-07

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