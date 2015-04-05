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Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
Philips rokas blenderim ir 650 vatu jauda un divējādas darbības asmens. Dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
650 W, plastmasas rokturis
Divējādas darbības asmens
1 l kauss, smalcinātājs
16 ātrumi + turbo
No 16 ātruma iestatījumiem varat izvēlēties optimālo ātrumu visiem produktu veidiem, nodrošinot vēlamo konsistenci vai vienmērīgus blenderēšanas rezultātus.
Cietākajām sastāvdaļām.
4.6
no 5
12
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
girlblack
05/04/2015
Polska
mam go zawsze pod ręką
Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Edzia40
01/04/2015
Polska
Doskonały w kuchni
[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
asika23
29/11/2013
Polska
Produkt posiada wszystko to co powinien zawierać dobry blender
Bardzo ergonomiczny. Gumowy spód pojemnika bardzo przydatny - podczas szatkowania dzięki niemu pojemnik jest stabilny, nie przesuwa się po blacie. Nożyki dobrze rozdrabniają i w stosunkowo krótkim czasie. Różna prędkość przydatna jest przy dostosowywaniu stopnia rozdrobnienia. Łatwy w obsłudze, jak również bardzo łatwo umyć produkt po pracy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny