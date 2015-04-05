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  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

Izbeigta ražošana

Viva CollectionRokas blenderis

HR1611/00

4.6

| (12) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

Philips rokas blenderim ir 650 vatu jauda un divējādas darbības asmens. Dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša jaukšana un smalcināšana ar dažādiem ātruma iestatījumiem

Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

  • 650 W, plastmasas rokturis

  • Divējādas darbības asmens

  • 1 l kauss, smalcinātājs

  • 16 ātrumi + turbo

Jaudīgs 650 W motors

Jaudīgs 650 W motors

Izvēlieties optimālu ātrumu katra veida produktiem

Izvēlieties optimālu ātrumu katra veida produktiem

No 16 ātruma iestatījumiem varat izvēlēties optimālo ātrumu visiem produktu veidiem, nodrošinot vēlamo konsistenci vai vienmērīgus blenderēšanas rezultātus.

Papildjaudas turbo poga cietākajām sastāvdaļām

Papildjaudas turbo poga cietākajām sastāvdaļām

Cietākajām sastāvdaļām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.6

no 5

12

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

3
1

05/04/2015

Polska

Polska

mam go zawsze pod ręką

Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

01/04/2015

Polska

Polska

Doskonały w kuchni

[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

29/11/2013

Polska

Polska

Produkt posiada wszystko to co powinien zawierać dobry blender

Bardzo ergonomiczny. Gumowy spód pojemnika bardzo przydatny - podczas szatkowania dzięki niemu pojemnik jest stabilny, nie przesuwa się po blacie. Nożyki dobrze rozdrabniają i w stosunkowo krótkim czasie. Różna prędkość przydatna jest przy dostosowywaniu stopnia rozdrobnienia. Łatwy w obsłudze, jak również bardzo łatwo umyć produkt po pracy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.