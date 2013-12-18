30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
650 W, metāla rokturis
Divējādas darbības asmens
1,7 l kauss, XL smalcinātājs, putotājs
16 ātrumi + turbo
No 16 ātruma iestatījumiem varat izvēlēties optimālo ātrumu visiem produktu veidiem, nodrošinot vēlamo konsistenci vai vienmērīgus blenderēšanas rezultātus.
Cietākajām sastāvdaļām.
Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Agakat
18/12/2013
Polska
jest super :)
Jeden z najlepszych zakupów jaki udało mi się zrealizować. Doskonały do przyrządzenia zupy-krem, koktajli, poszatkowania marchwi na rybę po grecku :) szybki, bezawaryjny, przydatny, polecam :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
barbaram23
29/11/2013
Polska
doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla dzieci
Doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla 2 małych dzieci.Deserki i obiadki przecierane nie stanowią już problemu :). Przygotowywanie szybkiego ciasta do kawy jest już przyjemnością - szybkie ubijanie piany czy nawet siekanie cebuli :) ułatwia mi teraz życie:).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Małgosia74
04/06/2012
Polska
rewelacja
Niezastąpiony w kuchni, zwłaszcza w okresie sezonu na owoce. Bardzo pomocny w robieniu koktajli. Przyda się też do mielenia orzechów i nie tylko.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny