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  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
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  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

Izbeigta ražošana

Viva CollectionRokas blenderis

HR1617/00

4.8
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
Philips HR1617/00 rokas blenderim ir 650 vatu jauda ar divējādas darbības asmeni un dažādiem darbības ātrumiem, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
Skatīt visas priekšrocības

Viegla maisīšana, smalcināšana un putošana visos ātruma režīmos

Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

  • 650 W, metāla rokturis

  • Divējādas darbības asmens

  • 1,7 l kauss, XL smalcinātājs, putotājs

  • 16 ātrumi + turbo

Izvēlieties optimālu ātrumu katra veida produktiem

Izvēlieties optimālu ātrumu katra veida produktiem

No 16 ātruma iestatījumiem varat izvēlēties optimālo ātrumu visiem produktu veidiem, nodrošinot vēlamo konsistenci vai vienmērīgus blenderēšanas rezultātus.

Papildjaudas turbo poga cietākajām sastāvdaļām

Papildjaudas turbo poga cietākajām sastāvdaļām

Cietākajām sastāvdaļām.

Divējādas darbības asmens

Divējādas darbības asmens

Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

jest super :)

Jeden z najlepszych zakupów jaki udało mi się zrealizować. Doskonały do przyrządzenia zupy-krem, koktajli, poszatkowania marchwi na rybę po grecku :) szybki, bezawaryjny, przydatny, polecam :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

29/11/2013

Polska

Polska

doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla dzieci

Doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla 2 małych dzieci.Deserki i obiadki przecierane nie stanowią już problemu :). Przygotowywanie szybkiego ciasta do kawy jest już przyjemnością - szybkie ubijanie piany czy nawet siekanie cebuli :) ułatwia mi teraz życie:).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

04/06/2012

Polska

Polska

rewelacja

Niezastąpiony w kuchni, zwłaszcza w okresie sezonu na owoce. Bardzo pomocny w robieniu koktajli. Przyda się też do mielenia orzechów i nie tylko.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1617/00 Blender ręczny

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.