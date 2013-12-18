Doskonały aby szybko i zdrowo przygotowywać posiłki dla 2 małych dzieci.Deserki i obiadki przecierane nie stanowią już problemu :). Przygotowywanie szybkiego ciasta do kawy jest już przyjemnością - szybkie ubijanie piany czy nawet siekanie cebuli :) ułatwia mi teraz życie:).