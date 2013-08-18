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Izbeigta ražošana

5.1 mājas kinozāle

HTS3510/12

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pārņemti ar skaņu

Kinoteātra efekti jūsu mājās! Šai Philips mājas kinozālei ir jaudīgi skaļruņi ar zemfrekvences skaņas sistēmu un augstas izšķirtspējas HDMI 1080p mērogošanu uzlabotai mājas izklaides pieredzei

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Jaudīga mājas kinozāles skaņa ar dziļu zemfr. skanējumu

Pārņemti ar skaņu

  • HDMI 1080p

Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Dolby Digital un Pro Logic II telpiskā skaņa

Dolby Digital un Pro Logic II telpiskā skaņa

Ar iebūvētu Dolby Digital dekodētāju, nav nepieciešams ārējais dekodētājs; tiek apstrādāti audio informācijas visi seši kanāli un tādējādi tiek nodrošināta telpiskas skaņa, kā arī satriecoši dabiska apkārtējās vides un dinamiska realitātes izjūta. Dolby Pro Logic II nodrošina telpiskās skaņas apstrādes piecus kanālus no jebkura stereo avota.

300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

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Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Domácí kino 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā