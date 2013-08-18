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Kinoteātra efekti jūsu mājās! Šai Philips mājas kinozālei ir jaudīgi skaļruņi ar zemfrekvences skaņas sistēmu un augstas izšķirtspējas HDMI 1080p mērogošanu uzlabotai mājas izklaides pieredzei
HDMI 1080p
Ar iebūvētu Dolby Digital dekodētāju, nav nepieciešams ārējais dekodētājs; tiek apstrādāti audio informācijas visi seši kanāli un tādējādi tiek nodrošināta telpiskas skaņa, kā arī satriecoši dabiska apkārtējās vides un dinamiska realitātes izjūta. Dolby Pro Logic II nodrošina telpiskās skaņas apstrādes piecus kanālus no jebkura stereo avota.
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4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Domácí kino 5.1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1