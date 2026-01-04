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Izbeigta ražošana

FidelioAustiņas ar Lightning savienotāju

M2L/00

Augstas izšķirtspējas skaņa

M2L austiņas nodrošina Fidelio raksturīgo skanējumu augstā izšķirtspējā tieši no jūsu iOS ierīces bez kropļojumiem vai šķērsrunas, pateicoties Lightning savienotājam un iebūvētajam DAC. Baudiet izcili detalizētu skanējumu jebkurā vietā ar stilu.

Skatīt visas priekšrocības

Augstas izšķirtspējas skaņa

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Deluxe polsteri ar noturīgu formu

  • Kompakti salokāmas

Optimizēti 40 mm neodīma draiveri tīram autentiskam skanējumam

Optimizēti 40 mm neodīma draiveri tīram autentiskam skanējumam

Katrs skandas skaļrunis ir rūpīgi ar rokām atlasīts, ieregulēts un testēts, un tikai pēc tam tiek veidoti skaļruņu pāri, nodrošinot visbalansētāko dabisko skanējumu. 40 mm skaļruņos ir izmantoti ļoti jaudīgi neodīma magnēti, kas atveido patiesu augstas izšķirtspējas skaņu plašā dinamiskajā diapazonā, reproducējot pat sīkākās detaļas.

Optimizēts Lightning™ savienotājs iOS ierīcēm

Optimizēts Lightning™ savienotājs iOS ierīcēm

Philips Fidelio M2L ir aprīkotas ar Lightning™ savienotāju, kas nodrošina digitālo signālu tieši uz austiņām. Digitālais signāls palīdz samazināt šķērsrunas traucējumus un uzlabo stereo sadalīšanu.

Iebūvēts DAC un pastiprinātājs augstas izšķirtspējas mūzikas baudījumam

Iebūvēts DAC un pastiprinātājs augstas izšķirtspējas mūzikas baudījumam

Digitāli-analogais pārveidotājs (DAC), kas iebūvēts Philips Fidelio M2L austiņās, sniedz jums brīvību un mobilitāti baudīt augstas izšķirtspējas mūziku jebkurā laikā un vietā. Nekādu problēmu ar papildu aprīkojumu.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā