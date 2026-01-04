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Izbeigta ražošana
M2L/00
Augstas izšķirtspējas skaņa
M2L austiņas nodrošina Fidelio raksturīgo skanējumu augstā izšķirtspējā tieši no jūsu iOS ierīces bez kropļojumiem vai šķērsrunas, pateicoties Lightning savienotājam un iebūvētajam DAC. Baudiet izcili detalizētu skanējumu jebkurā vietā ar stilu.
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Deluxe polsteri ar noturīgu formu
Kompakti salokāmas
Katrs skandas skaļrunis ir rūpīgi ar rokām atlasīts, ieregulēts un testēts, un tikai pēc tam tiek veidoti skaļruņu pāri, nodrošinot visbalansētāko dabisko skanējumu. 40 mm skaļruņos ir izmantoti ļoti jaudīgi neodīma magnēti, kas atveido patiesu augstas izšķirtspējas skaņu plašā dinamiskajā diapazonā, reproducējot pat sīkākās detaļas.
Philips Fidelio M2L ir aprīkotas ar Lightning™ savienotāju, kas nodrošina digitālo signālu tieši uz austiņām. Digitālais signāls palīdz samazināt šķērsrunas traucējumus un uzlabo stereo sadalīšanu.
Digitāli-analogais pārveidotājs (DAC), kas iebūvēts Philips Fidelio M2L austiņās, sniedz jums brīvību un mobilitāti baudīt augstas izšķirtspējas mūziku jebkurā laikā un vietā. Nekādu problēmu ar papildu aprīkojumu.
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