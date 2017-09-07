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Izbeigta ražošana

Heritage Audio

MCM772/12

4.3

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

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Zemās frekvences un augstās frekvences skaņas pastiprinājuma skaļums

Skaņu spektrā augstās un zemās frekvences ir relatīvi mazāk saklausāmas ar cilvēka ausi, it īpaši niecīgā skaļumā. Aktivizējot skaļuma funkciju, zemās frekvences un augstās frekvences skaņa tiks pastiprināta, lai jūs varētu baudīt līdzsvarotāku vispārējā skanējuma uztveri.

Koka skaļruņi lieliskai dabiskai skaņai

Koka skaļruņi lieliskai dabiskai skaņai

Daba mums sniedz labāko. Un koks ir viens no tiem materiāliem. Kokam ir tādi akustikas raksturlielumi, kas to padara unikāli piemērotu lietojumam skaņu iekārtās un instrumentos. Smalki mūzikas instrumenti, piemēram, klavieres un vijoles, ne bez iemesla ir darināti no koka – un šī paša iemesla dēļ arī šo skaļruņu korpusi ir veidoti no koka. Baudiet bagātīgu un reālistisku klausīšanās pieredzi, kādu sniedz šie koka skaļruņi.

Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunis kristālskaidrai skaņai

Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunis kristālskaidrai skaņai

Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunī ir no zīda darināta membrāna; salīdzinājumā ar citiem materiāliem, ko lieto parastos augsto frekvenču skaļruņos, zīds ir nepārspējams. Membrānā izmantotajam zīda materiālam ir nevainojami skaņas slāpēšanas raksturlielumi, un tā liegā tekstūra nodrošina minimālu akustikas fragmentēšanu. Tā rezultātā zīda kupola augsto frekvenču skaļruņa atveidotā skaņa ir vienmērīga, silta, ar plašu diapazonu.

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā