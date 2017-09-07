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Izbeigta ražošana
Skaņu spektrā augstās un zemās frekvences ir relatīvi mazāk saklausāmas ar cilvēka ausi, it īpaši niecīgā skaļumā. Aktivizējot skaļuma funkciju, zemās frekvences un augstās frekvences skaņa tiks pastiprināta, lai jūs varētu baudīt līdzsvarotāku vispārējā skanējuma uztveri.
Daba mums sniedz labāko. Un koks ir viens no tiem materiāliem. Kokam ir tādi akustikas raksturlielumi, kas to padara unikāli piemērotu lietojumam skaņu iekārtās un instrumentos. Smalki mūzikas instrumenti, piemēram, klavieres un vijoles, ne bez iemesla ir darināti no koka – un šī paša iemesla dēļ arī šo skaļruņu korpusi ir veidoti no koka. Baudiet bagātīgu un reālistisku klausīšanās pieredzi, kādu sniedz šie koka skaļruņi.
Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunī ir no zīda darināta membrāna; salīdzinājumā ar citiem materiāliem, ko lieto parastos augsto frekvenču skaļruņos, zīds ir nepārspējams. Membrānā izmantotajam zīda materiālam ir nevainojami skaņas slāpēšanas raksturlielumi, un tā liegā tekstūra nodrošina minimālu akustikas fragmentēšanu. Tā rezultātā zīda kupola augsto frekvenču skaļruņa atveidotā skaņa ir vienmērīga, silta, ar plašu diapazonu.
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4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi