Fritē, grilē, cep... un arī tvaicē!
Baudi visu – sākot no gaisīgām bao bulciņām, zeltaini kraukšķīgas vistas, līdz mutē kūstošam lasim. Atklāj jaunu tekstūru pasauli ar Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatlu ar tvaika funkciju!Skatīt visas priekšrocības
Mīksti pelmeņi, maigi dārzeņi un garda zivs – visu to var pagatavot mūsu gaisa cepamkatlā ar tvaika funkciju. Tas piesātina ēdienu ar ideālu tvaika daudzumu, nepadarot to slapju, un saglabā līdz pat 87 % uzturvielu.****
Baudi labāko no abām pasaulēm! Cep ar karsto gaisu un tvaicē vienlaikus, lai iegūtu zeltainu kraukšķīgumu ārpusē un sulīgu mīkstumu iekšpusē. Ideāli piemērots zeltainām kanēļmaizītēm, kraukšķīgai maizei, sulīgai vistai un gardiem dārzeņiem. Nekādu piedegušu vai nepietiekami izceptu ēdienu!******
Tauku nogulsnes grozā tiek mīkstinātas un vieglāk noņemamas, pateicoties mūsu automātiskajai "SteamClean" tīrīšanas ar tvaiku funkcijai.
Pat, ja tev ir brīva tikai viena roka vai nepieciešams ātri piekļūt produktiem gatavošanas laikā, mūsu patentētā "EasySlide" sliedes tehnoloģija******* atvieglo ēdiena pārbaudi, sakratīšanu vai sastāvdaļu pievienošanu. Izstrādāta maksimālam ērtumam un drošībai – slīdošais mehānisms kustas vienmērīgi un droši, gādājot, ka grozs vienmēr paliek vertikāls un stabils uz sliedēm. Salīdzinot ar karsta groza novietošanu uz virtuves virsmas, tas samazina apdegumu risku, radot drošāku un vienkāršāku gatavošanas pieredzi.
Nekādas piededzināšanas vai nepietiekami pagatavotu produktu! RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālo zvaigznes formas dizainu ļauj karstajam gaisam ātrāk cirkulēt ap un cauri produktiem***, nodrošinot vienmērīgu pagatavošanu katru reizi ar līdz pat 90 % mazāk tauku.*
Pagatavo līdz 1,4 kg dārzeņu, 10 vistas stilbiņus, 6 laša filejas vai 9 kēksiņus.
Nekādu minējumu – vēro gatavošanas procesu caur lodziņu un redzi, kad ēdiens ir ideāli pagatavots!
Mūsu jaunās paaudzes pārklājums nesatur PFAS. Tas ir nepiedegošs, ilgmūžīgs, noturīgs pret skrāpējumiem un viegli tīrāms.
Izpēti 21 gatavošanas veidu – no cepšanas un grilēšanas līdz tvaicēšanai un uzsildīšanai. Ierīci var iestatīt, sākot no 40 °C un līdz pat 24 stundām kaltēšanai un fermentācijai.
Vairāk nekā 10 000 gardu recepšu tieši tavam gaisa cepamkatlam ar vienkāršām, soli pa solim izklāstītām instrukcijām*****
Kad tvaicēšana nav nepieciešama, vienkārši noņem tvertni, lai ietaupītu vietu uz darba virsmas.
Gatavo līdz pat 50 % ātrāk un ietaupi līdz pat 70 % enerģijas, cepeškrāsns vietā izmantojot Philips gaisa cepamkatlu ar tvaika funkciju.**
Nekādu skaļu traucējumu – baudi sarunas vai mūziku, kamēr gaisa cepamkatls tvaicē, grilē un cep.
