Meklējamie vārdi

  • Fritē, grilē, cep... un arī tvaicē! Fritē, grilē, cep... un arī tvaicē! Fritē, grilē, cep... un arī tvaicē!

    Philips 7,2 L Airfryer, 5000. sērija Airfryers

    NA547/07

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Fritē, grilē, cep... un arī tvaicē!

    Baudi visu – sākot no gaisīgām bao bulciņām, zeltaini kraukšķīgas vistas, līdz mutē kūstošam lasim. Atklāj jaunu tekstūru pasauli ar Philips 5000. sērijas gaisa cepamkatlu ar tvaika funkciju!

    Skatīt visas priekšrocības

    Philips 7,2 L Airfryer, 5000. sērija Airfryers

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu airfryer

    Fritē, grilē, cep... un arī tvaicē!

    Tvaicē, cep ar karsto gaisu vai izmēģini abas funkcijas vienlaicīgi!

    • Tvaika tehnoloģija vairāk uzturvielu saglabāšanai
    • Tvaika cepšanas funkcija kraukšķīgai un sulīgai pilnībai
    • Automātiska SteamClean funkcija vienkāršai tīrīšanai
    • Premium kvalitātes sliede vieglai izvilkšanai
    • RapidAir Plus tehnoloģija vienmērīgi pagatavotiem ēdieniem katru reizi
    Ideāli tvaicēti, maigi un sulīgi ēdieni

    Ideāli tvaicēti, maigi un sulīgi ēdieni

    Mīksti pelmeņi, maigi dārzeņi un garda zivs – visu to var pagatavot mūsu gaisa cepamkatlā ar tvaika funkciju. Tas piesātina ēdienu ar ideālu tvaika daudzumu, nepadarot to slapju, un saglabā līdz pat 87 % uzturvielu.****

    Kraukšķīgs ārpusē, sulīgs iekšpusē – tvaika cepšanas spēks

    Kraukšķīgs ārpusē, sulīgs iekšpusē – tvaika cepšanas spēks

    Baudi labāko no abām pasaulēm! Cep ar karsto gaisu un tvaicē vienlaikus, lai iegūtu zeltainu kraukšķīgumu ārpusē un sulīgu mīkstumu iekšpusē. Ideāli piemērots zeltainām kanēļmaizītēm, kraukšķīgai maizei, sulīgai vistai un gardiem dārzeņiem. Nekādu piedegušu vai nepietiekami izceptu ēdienu!******

    Vienkārša tīrīšana

    Vienkārša tīrīšana

    Tauku nogulsnes grozā tiek mīkstinātas un vieglāk noņemamas, pateicoties mūsu automātiskajai "SteamClean" tīrīšanas ar tvaiku funkcijai.

    EasySlide sliede drošākai un vieglākai groza izvilkšanai

    EasySlide sliede drošākai un vieglākai groza izvilkšanai

    Pat, ja tev ir brīva tikai viena roka vai nepieciešams ātri piekļūt produktiem gatavošanas laikā, mūsu patentētā "EasySlide" sliedes tehnoloģija******* atvieglo ēdiena pārbaudi, sakratīšanu vai sastāvdaļu pievienošanu. Izstrādāta maksimālam ērtumam un drošībai – slīdošais mehānisms kustas vienmērīgi un droši, gādājot, ka grozs vienmēr paliek vertikāls un stabils uz sliedēm. Salīdzinot ar karsta groza novietošanu uz virtuves virsmas, tas samazina apdegumu risku, radot drošāku un vienkāršāku gatavošanas pieredzi.

    Gatavo ātrāk, vienmēr ar nevainojamu rezultātu!

    Gatavo ātrāk, vienmēr ar nevainojamu rezultātu!

    Nekādas piededzināšanas vai nepietiekami pagatavotu produktu! RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālo zvaigznes formas dizainu ļauj karstajam gaisam ātrāk cirkulēt ap un cauri produktiem***, nodrošinot vienmērīgu pagatavošanu katru reizi ar līdz pat 90 % mazāk tauku.*

    Tieši piemērotā izmērā tavām ikdienas vajadzībām

    Tieši piemērotā izmērā tavām ikdienas vajadzībām

    Pagatavo līdz 1,4 kg dārzeņu, 10 vistas stilbiņus, 6 laša filejas vai 9 kēksiņus.

    Nav jāizvelk grozs, lai pārbaudītu ēdienu.

    Nav jāizvelk grozs, lai pārbaudītu ēdienu.

    Nekādu minējumu – vēro gatavošanas procesu caur lodziņu un redzi, kad ēdiens ir ideāli pagatavots!

    Keramisks pārklājums

    Keramisks pārklājums

    Mūsu jaunās paaudzes pārklājums nesatur PFAS. Tas ir nepiedegošs, ilgmūžīgs, noturīgs pret skrāpējumiem un viegli tīrāms.

    Pilnīgi jauna, daudzveidīga pasaule

    Pilnīgi jauna, daudzveidīga pasaule

    Izpēti 21 gatavošanas veidu – no cepšanas un grilēšanas līdz tvaicēšanai un uzsildīšanai. Ierīci var iestatīt, sākot no 40 °C un līdz pat 24 stundām kaltēšanai un fermentācijai.

    Bezgalīga iedvesma ar HomeID lietotni

    Bezgalīga iedvesma ar HomeID lietotni

    Vairāk nekā 10 000 gardu recepšu tieši tavam gaisa cepamkatlam ar vienkāršām, soli pa solim izklāstītām instrukcijām*****

    Noņemama ūdens tvertne palīdz ietaupīt vietu

    Noņemama ūdens tvertne palīdz ietaupīt vietu

    Kad tvaicēšana nav nepieciešama, vienkārši noņem tvertni, lai ietaupītu vietu uz darba virsmas.

    Gatavo ātrāk, ietaupa laiku un enerģiju

    Gatavo ātrāk, ietaupa laiku un enerģiju

    Gatavo līdz pat 50 % ātrāk un ietaupi līdz pat 70 % enerģijas, cepeškrāsns vietā izmantojot Philips gaisa cepamkatlu ar tvaika funkciju.**

    Klusa darbība

    Klusa darbība

    Nekādu skaļu traucējumu – baudi sarunas vai mūziku, kamēr gaisa cepamkatls tvaicē, grilē un cep.

    Tehniskā specifikācija

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      2000 W
      Spriegums
      220–240 V
      Frekvence
      50 Hz
      Skaits iepakojumā
      1
      Akumulatora/bateriju produkts

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Metāls
      Sekundārais materiāls
      Plastmasa
      Krāsa
      Zelta
      Tilpums
      7,2 litri
      Karstumizturība
      Neslīdoša pamatne
      Caurspīdīgs vāks
      Saskarne
      Digitāla
      Vada garums
      1 m
      Vada glabātuve
      Siltuma saglabāšanas funkcija
      Programmas
      12
      Gatavošanas metodes
      Fritēšana, apcepšana, grilēšana, cepšana, vienā katlā gatavoti ēdieni, cepšana maisot, sautēšana, saldētu produktu gatavošana, uzsildīšana, atkausēšana, kaltēšana, grauzdēšana, siltuma saglabāšana, sutināšana, fermentācija, konfitēšana, tvaicēšana
      Grozu skaits
      1
      Izņemams grozs
      Laika diapazons
      0 min – 24 stundas
      Temperatūras diapazons
      40–200 °C
      Tālvadības pults
      Tehnoloģija
      RapidAir Plus
      Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
      Automātiska izslēgšanās
      Regulējams termostats
      Ieslēgšanas indikators
      Nesakarstoši rokturi
      Mazgājams trauku mazgājamajā mašīnā
      Temperatūras indikators
      Nesakarstošs korpuss
      Maksimālā temperatūra (°C)
      200 °C
      Saistītie piederumi 1
      Grila komplekts
      Saistītie piederumi 2
      Cepšanas komplekts
      Keramisks pārklājums
      Garantija
      2 gadi
      Viens vai divi grozi
      Viens grozs
      Savienojamība

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      457 mm
      Produkta platums
      334 mm
      Produkta augstums
      320 mm
      Produkta svars
      8,9 kg
      Produkta izmēri
      457 × 334 × 320 mm
      Iepakojuma garums
      520 mm
      Iepakojuma platums
      372 mm
      Iepakojuma augstums
      370 mm
      Iepakojuma svars
      2,2 kg
      Iepakojuma izmēri
      520 × 372 × 370 mm

    • Izturība

      Korpuss
      Ilgtspējīgs iepakojums
      Rokasgrāmata
      100% pārstrādājams

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • *Salīdzinot ar frī kartupeļiem, kas gatavoti tradicionālajā dziļās fritēšanas katlā
    • **Pamatojoties uz iekšējiem laboratorijas mērījumiem, Philips gaisa cepamkatli; vistas krūtiņas (160 °C bez iepriekšējas uzsildīšanas) vai laša filejas (200 °C, bez iepriekšējas uzsildīšanas) gatavošana, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Precīzi procenti var atšķirties atkarībā no produkta.
    • ***salīdzinot ar Philips gaisa cepamkatliem ar RapidAir tehnoloģiju
    • ****Ārējās laboratorijas mērījumi, pamatojoties uz C vitamīna saturu brokoļos.
    • ***** Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
    • ******Salīdzinājums balstīts uz veselas vistas gatavošanu 80 minūtes, izmantojot tvaika un gaisa cepšanas funkciju, salīdzinot ar gaisa cepamkatla funkciju
    • ******* ES (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), ASV (10448786).

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?

    Mazās sadzīves tehnika virtuvei:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.