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Shaver series 3000 PT735/16 Dry electric shaver

PT735/16

4.5
| (335) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
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4.5

no 5

335

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

21/01/2016

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

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