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Izbeigta ražošana
4.5
no 5
335
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Martynaskastel
23/09/2015
Lietuva
Skutimasis tapo itin greitas ir patogus
Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
PROPRO
21/01/2016
Eesti
Verificēts pircējs
Eeskujulik masin
Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
aule
11/01/2015
Eesti
väga hea
töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel