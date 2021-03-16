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Izbeigta ražošana
Sip no drip
6 m+
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Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.
Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.
4.7
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.