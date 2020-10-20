ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF747/03

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sip, no drip
Philips Avent BPA nesaturošajai pudelītei ir mīksts silikona snīpis, kas pasargā pret izšļakstīšanos. Turklāt tai ir arī mīkstas osiņas, kas ļauj jūsu mazulim iemācīties dzert patstāvīgi. Vienkārši bērnam, ērti jums.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti

Sip, no drip

  • Sip, no drip

  • 260 ml

  • 12 m+

Iebūvēts vārsts dzeršanai bez izlaistīšanās

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.

Šī krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA

Šī krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA

Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/02 Чашка з носиком

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/02 Чашка з носиком

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Plusi

Jó áron jó minőség.

Mīnusi

Nincs ilyen.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Lonček z ustnikom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Lonček z ustnikom

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 