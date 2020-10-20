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Izbeigta ražošana
Sip, no drip
260 ml
12 m+
Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.
Šī Philips Avent krūzīte ir ražota no materiāla, kas nesatur BPA.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/02 Чашка з носиком
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Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Plusi
Jó áron jó minőség.
Mīnusi
Nincs ilyen.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Lonček z ustnikom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF747/04 Lonček z ustnikom
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.