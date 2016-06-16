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SCF755/00
Sip no drip
340 ml
18 m+
Nost ar nekārtību! Jaunais patentam pieteiktais vārsts nodrošina, ka ūdens izplūst tikai dzeršanas brīdī.
Vienkārši noņemiet vārstu, un pudelīte kļūst par krūzīti.
Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.
3.3
no 5
15
Atsauksmes
LauraGiedrė
16/06/2016
Lietuva
Smagi gera gertuvė
Lengai prižiūrima gertuvė, mažylis iškart išmoko iš jos gerti. Paprasto vandens iš buteliuko negerdavo, o iš gertuvės geria viską! Turime jau trečią pirksim ir ketvirtą :) an buteliuko galima užsukti ir bet kurį avent žinduką tad labai patogu! Vienintelis minusas tarpinė kuri neleidžia taškytis gėrimui greitai susidėvi ( per 1-2 mėn bet dėl higienos vienaip ar kitaip reikia keisti nauja) bet nevirinant laiko ilgai, todėl dabar turime kelias vandeniui sultims kitiems gėrimams, kad nereikėtų visų virinti :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Puodelis su snapeliu
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Piia
28/07/2017
Eesti
Väga hea
Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Tilaga tass
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Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Чашка з носиком
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Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.