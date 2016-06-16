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  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip
  • Sip, no drip

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF755/00

3.3
| (15) Atsauksmes
Sip, no drip
Philips Avent jaunā dzeršanas krūzīte (nesatur BPA) ir aprīkota ar patentētu vārstu, kas novērš izšļakstīšanos. Pret sakošanu izturīgs snīpis un osas nodrošina jūsu bērnam ērtu dzeršanas procesu. Vienkārši lietojama bērnam, izdevīga jums.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pudelīte, kas viegli pārveidojama par krūzīti

Sip, no drip

  • Sip no drip

  • 340 ml

  • 18 m+

Dzeriet bez izšļakstīšanās! Apstiprina māmiņas

Nost ar nekārtību! Jaunais patentam pieteiktais vārsts nodrošina, ka ūdens izplūst tikai dzeršanas brīdī.

Vienkārša pārveidošana krūzītē

Vienkārši noņemiet vārstu, un pudelīte kļūst par krūzīti.

Izliekts snīpis atvieglo galvas noliekšanu

Izliekts snīpis atvieglo galvas noliekšanu

Izliekts snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem viegli iedzert pirmos malkus, nenoliecot galvu atpakaļ pārāk daudz.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.3

no 5

15

Atsauksmes

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Smagi gera gertuvė

Lengai prižiūrima gertuvė, mažylis iškart išmoko iš jos gerti. Paprasto vandens iš buteliuko negerdavo, o iš gertuvės geria viską! Turime jau trečią pirksim ir ketvirtą :) an buteliuko galima užsukti ir bet kurį avent žinduką tad labai patogu! Vienintelis minusas tarpinė kuri neleidžia taškytis gėrimui greitai susidėvi ( per 1-2 mėn bet dėl higienos vienaip ar kitaip reikia keisti nauja) bet nevirinant laiko ilgai, todėl dabar turime kelias vandeniui sultims kitiems gėrimams, kad nereikėtų visų virinti :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Puodelis su snapeliu

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Puodelis su snapeliu

28/07/2017

Eesti

Eesti

Väga hea

Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Tilaga tass

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Tilaga tass

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Чашка з носиком

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF755/00 Чашка з носиком

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 